00:33 Uhr

Stadtradeln: Stars sind gesucht

21 Tage ohne Auto: Zusmarshauser treten in die Pedale

Der Markt Zusmarshausen beteiligt sich an der Aktion „Stadtradeln“. Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Im Landkreis Augsburg findet die Kampagne von Montag, 20. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, statt. Auch der Markt Zusmarshausen ist mit von der Partie und sucht heuer zudem Stadtradeln-Stars.

Vom 20. Mai bis 9. Juni können Mitglieder des Kommunalparlaments sowie alle Interessierten, die im Markt Zusmarshausen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de. Teilnehmer können ein Radelteam gründen oder einem solchen beitreten.

Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht der Markt Zusmarshausen auch sogenannte Stadtradeln-Stars, die demonstrativ in den 21 Tagen kein Auto nutzen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Diese sollen nach Möglichkeit während der Aktionsphase von Medienpartnern begleitet werden und über ihre Erfahrungen als Alltagsradler in ihrem Stadtadeln-Blog berichten. Für alle, die kein eigenes Team bilden möchten, gibt es ein „Offenes Team“, bei dem sich Einzelradler registrieren können. Für Rückfragen steht Christine Günther (Telefon 08291/8722 oder Mail an christine.guenther@zusmarshausen.de) zur Verfügung. (AL)

