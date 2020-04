00:33 Uhr

Start für Carsharing in Meitingen

Ab sofort warten zwei Autos am Rathaus auf Kunden

In Meitingen gibt es ab sofort zwei Carsharing-Autos der Stadtwerke Augsburg (swa). Am Meitinger Rathaus stehen zwei Fahrzeuge für die Carsharing-Kunden der Stadtwerke Augsburg zur Verfügung: ein Opel Corsa sowie ein Opel Zafira Life (9-Sitzer/Bus).

Nach erfolgreicher Anmeldung beim swa Carsharing muss der Führerschein vorgezeigt werden. Nachdem in der aktuellen Situation die swa Kundencenter geschlossen sind, wird auf digitale Hilfsmittel zurückgegriffen. Die Kunden schreiben eine kurze E-Mail an info@swa-carsharing.de und erhalten dann alle Informationen für die Online-Führerscheinüberprüfung. Allen Neukunden, die sich bis zum 30. April für swa Carsharing entscheiden, wird die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 49 Euro erlassen.

