vor 32 Min.

Statt einer Faschingsparty gibt es in Ustersbach Feier-Pakete für daheim

So sahen die Veranstaltungen des Vereins Jugendförderung Ustersbach in den letzten Jahren aus. In Zeiten von Corona gehört dies allerdings der Vergangenheit an. Mit speziellen Feier-Paketen soll der Fasching nun wenigstens zu Hause stattfinden.

Plus Der Verein Jugendförderung Ustersbach will den Fasching trotz Corona nicht ganz streichen. Statt einer Faschingsparty gibt es Päckchen für zuhause.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die sogenannte Cola-Disco sowie der Kinder- und Miniball erfreuten sich in den vergangenen Jahren in Ustersbach bei der jungen Generation großer Beliebtheit. Die Faschingsveranstaltungen waren stets ausverkauft. Doch während der Corona-Pandemie gibt es keine Partys. Der örtliche Verein Jugendförderung hat deshalb nach einer Alternative gesucht. Und er ist fündig geworden.

So sah der Fasching in Ustersbach vor Corona aus. Bild: Peter von Neubeck (Archivfoto)

Der Verein versendet rechtzeitig zum Faschingswochenende vom 5. bis 7. Februar Stayathome-Feier-Pakete. "Mit ihnen soll ein wenig Alltag und Freude bei den Bestellern einkehren“, sagt die Jugendbeauftragte der Gemeinde, Angelika Ortner. Mit großem Bedauern seien die heurigen Faschingsfeiern im Ustersbacher Forum wegen Corona abgesagt worden, bedauert sie. Gerade in den letzten Jahren seien zur Cola-Disco für Jugendliche von elf bis 16 Jahren sowie zum Kinderball für Schulpflichtige und Miniball für Klein- und Kindergartenkinder mehr und mehr Besucher aus dem Augsburger und Günzburger Land gekommen.

Ustersbach: 550 Jugendliche feierten Fasching ohne ihre Eltern

"2020 waren es 550 Jugendliche, die gemeinsam von 17 bis 22 Uhr mit einer Sondergenehmigung des Landratsamtes ohne Eltern feiern konnten“, erinnert die Jugendbeauftragte. Federführend ist es der Verein Jugendförderung, der mit zahlreichen Ehrenamtlichen traditionell seit mehr als 35 Jahren am zweiten Wochenende vor dem Faschingsendspurt die Ustersbacher Gaudispektakel auf die Beine stellt. Doch gänzlich auf den heurigen Faschingsspaß zu verzichten, das war für die Vereinsverantwortlichen unvorstellbar.

Sie entschlossen sich daher, einen kleinen Ersatz anzubieten. Der Hintergrund dazu liegt dabei keineswegs nur im Feiermodus. "Kinder und Jugendliche haben es seit Pandemiebeginn extrem schwer“, verdeutlicht Angelika Ortner. "Sie sind in ihrer Neugier, ihren Aktivitäten, ihrer Entwicklung und ihren Freiheiten eingeschränkt.“ Dennoch müsse es Augenblicke geben, in denen ein wenig Normalität und Freude einkehre. Dies könne, so die Jugendbeauftragte weiter, mit den sogenannten zwei unterschiedlichen Stayathome-Feier-Paketen gelingen.

Vereinsmitglieder packen für den Preis von zwei Euro Päckchen. Diese verschicken sie an die Kinder und Jugendlichen, die bestellen. Oder sie werden zu den Bestellern nach Hause gebracht. "Alles unter den aktuellen Hygienemaßnahmen“, versichert Ortner. "Diese Herausforderung nehmen wir gerne an.“ So soll es zum Faschingswochenende vom 5. bis 7. Februar möglich sein, ein bisschen von der Gaudi- und Feieratmosphäre nach Hause zu holen. Was in den Päckchen ist, will der Verein vorher allerdings nicht verraten. Nur so viel: es soll dem Motto "knallig, bunt und laut“ entsprechen.

So kommt man an die Faschingsfeierpakete in Ustersbach

Übersendung einer E-Mail an info@verein-jugendfoerderung.de mit folgenden Angaben: Name, Alter, Adresse mit Straße, Hausnummer und Ort sowie E-Mail-Anschrift.

Besteller bis zehn Jahre erhalten das Stayathome-Kinder- und Miniball-, von elf bis 16 Jahren das Stayathome-Cola-Disco-Paket.

Die Kosten pro Paket betragen zwei Euro. Der Betrag ist zu überweisen.

betragen zwei Euro. Der Betrag ist zu überweisen. Bestellung und Bezahlung bis spätestens 25. Januar. Die Pakete sind auf jeweils 100 Exemplare begrenzt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen