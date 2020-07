vor 6 Min.

Stau auf der A8: Zwei Unfälle kurz nach Zusmarshausen

Auf der A8 kurz hinter Zusmarshausen gab es gleich zwei Unfälle. Der Verkehr staut sich.

Von Sören Becker

Auf der A8 kurz hinter Zusmarshausen gab es gleich zwei Unfälle. Der Verkehr staut sich. Eine Streife der Autobahnpolizei ist vor Ort. Laut Staumelder gab es einen Unfall zwischen Burgau und Zusmarshausen in Fahrtrichtung München. Auch zwischen Zusmarshausen und Adelsried gab es einen Unfall, ebenfalls in Richtung München. Dort ist die Fahrbahn gesperrt. Mehr in Kürze.

