vor 6 Min.

Sternsinger gesucht

Nordendorf braucht Unterstützung

Die Sternsinger in Nordendorf brauchen in diesem Jahr noch Unterstützung. Die Pfarrei Christkönig Nordendorf sucht für die Aktion 2019 Mädchen und Jungen ab sechs Jahre, die sich als Segensbringer engagieren möchten.

In diesem Jahr werden sich die Mädchen und Jungen als Sternsinger stark für Kinder mit Behinderung machen. In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen Königinnen und Könige von 5. Januar bis 6. Januar von Haus zu Haus. Darüber hinaus werden erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen und die Sternsingergruppen betreuen. Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am 29. Dezember um 14 Uhr im Pfarrheim in Nordendorf. Weitere Infoss bei Renate Grundgeir unter Telefon 08273 996609. (AL)

