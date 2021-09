Stettenhofen

16:04 Uhr

Einbrecher knacken Tresor bei Ihle in Stettenhofen

Über die Haupteingangstüre dringen die Täter in den Verkaufsraum der Bäckerei Ihle in Stettenhofen ein. In einem Tresor gelangen sie an Bargeld.

Einbrecher haben die Bäckerei Ihle in Stettenhofen heimgesucht. Dabei fiel den Tätern unter anderem Bargeld aus einem Tresor in die Hände. Die Einbrecher stahlen 300 Euro aus dem Tresor in der Stettenhofener Bäckerei Ihle Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 2 Uhr, über die Haupteingangstüre in den Verkaufsraum der Bäckerei Ihle eingedrungen. Laut Polizei wurden diverse Schränke aufgerissen und beschädigt. Aus einem Tresor wurden 300 Euro Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

Themen folgen