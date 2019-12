27.12.2019

„Stimmen der Engel“ in Nordendorf

Der Männerchor Nordendorf gestaltete den Hauptteil des weihnachtlichen Konzertes in der Kirche.

Bei der Einstimmung auf Weihnachten in der Kirche waren auch erstmals Gäste aus Oberndorf dabei

Mit dem Motto „Gaudete - Freuet euch“ begrüßte Pfarrer Norman d‘Souza die Zuhörer, die sich zum Adventssingen des Männerchores Nordendorf (MGN) in der Pfarrkirche Christkönig eingefunden hatten.

Mit dem polnischen Weihnachtslied „Stimmen der Engel“ eröffnete der MGN Nordendorf unter der Leitung von J. Siegert das Konzert. Es folgte das bekannte österreichische Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ nach einem Satz des Nordendorfers H. Maschke, bevor das besonders stimmungsvolle Lied „Weihnachtsglocken“ schon die Heilige Nacht ankündigte.

Zum ersten Male gastierte der Liederkranz Oberndorf unter der Leitung von H. Speer mit zwei Gruppen beim Nordendorfer Adventssingen. Der gemischte Chor brachte recht gefühlvoll das bekannte Lied „Es ist Advent“ nach einem Text von F. Kritzinger und die Volksweise „Ach mein Seel fang an zu singen“ zur Aufführung. Der Männerchor gab die derzeitige Adventsstimmung wieder mit den Weisen „Bald schon ist Weihnachtszeit“ von R. Autenried und der Volksweise „Aus einer schönen Rose“ mit einem stimmgewaltigen Bass. Der Organist und Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir zeigte sein Können bei einer Paraphrase des Weihnachtsliedes „Tochter Zion“ an der Orgel. Auch seine Interpretation des 3. Satzes aus der Orgelsonate Nr. 4 von F. Mendelssohn-Bartholdy begeisterte die Zuhörer. Die Solistin A. Rößner begleitete er beim „Mariä Wiegenlied“ von M. Reger am Klavier.

Den Hauptanteil des Konzerts bestritt wieder der Kirchenchor Nordendorf. Nach dem einfachen, neueren Adventslied „Wir freuen uns, es ist Advent“ einem typischen, vereinfachten Stück von K. Heizmann, und „Jetzt naht die wundervolle Zeit“ des Österreichers A. Faist versuchte sich der Chor an zwei englischen Spirituals, „I see a star“ von H. Unterweger und dem bekannten „Glorious kingdom“ in etwas abgewandelter Form.

Eindrucksvoll sang Adelinde Rösner als Solistin das Kunstlied „Drei Kön‘ge wandern aus Morgenland“ von P. Cornelius, das der Männergesangverein mit dem Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ als Hintergrundmelodie begleitete. Den Schluss des Konzertes bildete ein Gemeinschaftschor mit dem Adventslied „Hoch tut euch auf“ in einer seltenen „Kompositionssymbiose“ von Heizmann und Gluck. Der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenvorplatz, umrahmt von einer Bläsergruppe des Musikvereins Nordendorf, litt etwas unter Regen und Wind, doch viele Besucher vergnügten sich trotzdem bei Bratwürsten und Glühmost sowie Waffeln und Kinderglühwein. (AL)

