13.12.2019

Streit um Stinkefinger

Zwei Autofahrer geraten aneinander, und dann ist eine Schreckschusswaffe im Spiel

Eskaliert ist eine Auseinandersetzung am Mittwoch zwischen zwei Autofahrern auf der B17. Erst die Polizei konnte die Fehde beenden, in deren Verlauf einer der Beteiligten sogar eine Schreckschusswaffe gezogen hatte.

Auslöser für den Streit war das dichte Auffahren eines 36-Jährigen auf der B17 in Fahrtrichtung Donauwörth. Der 30-jährige Vordermann wollte laut Polizei diese Nötigung nicht auf sich sitzen lassen. Er reagierte mit einem „Stinkefinger“, was wiederum dem Drängler hinter ihm überhaupt nicht gefiel.

Der Hintermann verfolgte daher den 30-Jährigen bis ins Stadtgebiet Gersthofen, um ihn zur Rede zu stellen. An der Flotowstraße hielt dieser schließlich an. Daraufhin stieg der 36-jährige aus, ging an das Fenster der Fahrertür und wollte mit dem jüngeren Mann sprechen. Der 30-Jährige fühlte sich dadurch bedroht, zog eine Schreckschusswaffe hervor und richtete sie auf den 36-Jährigen.

Nun bekam es jedoch der sechs Jahre ältere Mann mit der Angst zu tun. In dieser Situation wussten sich dann schließlich beide Kontrahenten nicht mehr anders zu helfen und riefen die Polizei zu Hilfe. Die Beamten der Gersthofer Inspektion nahmen dem 30-jährigen schließlich die Waffe ab, und beide Beteiligten können nun mehrere Anzeigen erwarten.

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die die Fahrt auf der B17 beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (thia)

