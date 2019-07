00:32 Uhr

Stress und Erschöpfung

Thementag in Biberbach

Im Rahmen des Programms „Vital dahoim“ findet am Samstag, 27. Juli, im Sitzungssaal des Rathauses Biberbach von 9 bis 12.30 Uhr ein Thementag rund um „Stress und Erschöpfung“ statt.

Dabei erhalten die Teilnehmer Informationen rund um die Entwicklung einer Erschöpfung, über Symptome, Auswirkungen auf den Körper, das Symptombild Schlafstörungen und therapeutische Möglichkeiten. Stärkung gibt’s mit kleinen Köstlichkeiten von Ediths Bioladen, und die Gesundheitsmanagerin Lena Malsch bringt die Teilnehmer in Bewegung. Außerdem wird eine Kurzsequenz des autogenen Trainings vorgestellt.

Mit dabei bei diesem Thementag sind Christian Knittl (Heilpraktiker); Carola Mück (zertifizierte Seminarleiterin), Alena Beck (Heilpraktikerin); Susanne Schreull (Präventions- und Gesundheitstrainerin und Hypnosecoach).

Wer dabei sein will, muss sich mit Name, Telefonnummer und Wohnort bis Mittwoch, 24. Juli, telefonisch unter 08271/4281110 anmelden oder eine E-Mail an vital-dahoim-biberbach@augsburg-asb.de senden. (AL)

Themen Folgen