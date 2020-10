26.10.2020

TSV Gersthofen unterstützt möglichen Umzug der Sportplätze

Plus Gersthofen will die Sport-, Bade- und Kleingartenflächen von der Sportallee auf die Ostseite des Lechs verlegen. TSV und Kleingartenverein unterstützen das.

Von Gerald Lindner

Derzeit ballen sich Freizeit- und Sportflächen des TSV Gersthofen und des Freibads Gerfriedswelle an der Sportallee. Dies führt immer wieder zu Konflikten, wenn von Besuchern des Bades oder von Sportveranstaltungen die umliegenden Plätze zugeparkt werden. Weil langfristig ein Ersatz für die dringend sanierungsbedürftigen Bäder gesucht wird, verhandelt die Stadt derzeit über den Kauf des früheren Thosti-Grundstücks östlich des Lechs.

Dort sollen dann nach einem im jüngsten Planungsausschuss vorgestellten Konzept ein Alljahresbad sowie dann auch der TSV angesiedelt werden.

Derzeit wird das frühere Thosti-Areal gewerblich genutzt. In den nächsten zehn bis 20 Jahren könnte hier ein Freizeitgelände entstehen. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Bis dies so weit sei, könne es allerdings noch zehn bis 20 Jahre dauern, erklärte Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage.

Umzugswünsche für den TSV Gersthofen gibt's schon länger

Beim TSV Gersthofen sieht man dieses Konzept positiv: "Wir im Vereinspräsidium haben schon im Juli mit dem Bürgermeister darüber gesprochen", erklärt TSV-Präsident Hinrich Habenicht. "Es gab ja immer Probleme mit Anwohnern." So habe man bereits 2015 über einen Umzug in das Gebiet nördlich der Thyssenstraße nachgedacht. Daraus wurde nichts: Die Stadt plant hier ein großes Wohnquartier. "Aus Sicht unserer Mitglieder gab's das klare Statement, wir würden einen solchen Umzug jederzeit mitmachen", betont Habenicht. Allerdings dürfe das neue Areal nicht kleiner als das heutige sein, der Verein müsse seine Eigenständigkeit behalten, und das Grundstück solle möglichst nichts kosten. "Die Frage ist, ob auf dem Grundstück östlich des Lechs auch Platz wäre für ein Stadion, denn es wäre sehr ungünstig, wenn sich der Vereinsbetrieb auf mehrere Standorte verteilen würde."

Nicht zuletzt habe es Habenicht zufolge Probleme mit dem Spielbetrieb auf dem "Rosenbergplatz" gegeben. Unter anderem war ein Anwohner vor Gericht gezogen, weil die Flutlichtanlage ihn in seiner Wohnung geblendet habe. Infolgedessen nutzte der Verein auch eine Sportfläche beim Schulzentrum an der Schubertstraße. Nach einer neuen Bestimmung sei der Fußballbetrieb jetzt auch am Mittag und abends bis 22 Uhr erlaubt. Daher wird der Rosenbergplatz wieder verstärkt genutzt. "Wir schaffen eine moderne Flutlichtanlage an. Diese richtet das Licht senkrecht auf den Platz, und es gibt kein Streulicht mehr", so Habenicht. Die Aufstellung ist im kommenden Jahr geplant. "Allerdings stellt sich die Frage: Wenn der Umzug auf die andere Lechseite in zwei Jahren ist, würde sich der Aufwand nicht mehr rentieren. Bei fünf bis zehn Jahren Zeit sähe das anders aus."

Im Augenblick bereitet dem Präsidium aber ein anderes Thema Kopfzerbrechen: Die ab sofort geltenden Corona-Regeln der Stufe dunkelrot. Denn nun gilt ab sofort, dass nur noch Veranstaltungen bis zu 50 Personen stattfinden dürfen – egal, ob im Freien oder in einem geschlossenen Raum. Geplant wurde die Hauptversammlung noch als Veranstaltung für bis zu 100 Personen in der Stadthalle. Erfahrungsgemäß wäre das ausreichend, so Habenicht. Im Zweifelsfall hätte man aber mit bis zu 200 Personen unter das Dach des Stadions ausweichen können. Das funktioniert nun nicht mehr. Der Knackpunkt ist nun: Wenn bei einer Versammlung nur ein gekommenes Mitglied draußen bleiben müsse, sei diese ungültig. Das hat für Habenicht noch eine weitere Dimension: Er wird im Dezember 77 Jahre und will nach sechs Jahren sein Amt niederlegen. "Wenn nun die Jahreshauptversammlung erst 2021 stattfindet, muss das derzeitige Präsidium auch so lange im Amt bleiben."

Kleingartler-Vorsitzender sieht Vorteile bei Verlegung

Auch der Kleingartenverein, der derzeit noch Flächen am Laubenweg und an der Siedlerstraße hat, wird nach dem jetzt vorgestellten Konzept in den nächsten zehn bis 20 Jahren umziehen müssen. Gedacht ist dabei an die Fläche östlich der Kleingärten südlich der Gersthofer Straße beim Müllberg. Arne Ziessow, Vorsitzender des Kleingartenvereins, sieht dabei große Vorteile: "Wir haben schon jetzt rund 100 Interessenten auf der Warteliste, denen wir keine Gartenflächen anbieten können." Und auf dem Areal beim Müllberg wäre dann mehr Platz, hofft er. Ziessow sei bereits vor einigen Monaten, bevor er für die Freien Wähler in den Stadtrat eingezogen sei, von Wörle über diese Perspektive informiert worden.

Auf längere Frist sollen die Gersthofer Kleingärtner vom Laubenweg und der Siedlerstraße auf die Ostseite des Lechs umziehen. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Die Kleingärtner müssten auch nicht fürchten, dass sie von einem Moment auf den anderen mit Sack und Pack umziehen müssten. "Das wird sukzessive ablaufen: Wenn ein Pächter seinen Garten aus Altergründen aufgibt, wird die Parzelle nicht mehr belegt." Stattdessen werde einem neuen Pächter eine Fläche östlich des Lechs angeboten. "Das wird voraussichtlich über Jahre gehen", so Ziessow.

