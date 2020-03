vor 22 Min.

TSV Steppach sagt Treffen ab

Seit Monaten geht es um die bessere Ausrichtung für den Verein. Doch wegen Corona bleiben Abstimmungen aus

Von Jana Tallevi

Der TSV Steppach hat seine für Freitag, 13. März, geplante Jahreshauptversammlung abgesagt. Das Risiko, möglicherweise unwissentlich zur Verbreitung des Coronavirus beizutragen, wolle er als Verantwortlicher für die Mitglieder nicht eingehen, so Vorsitzender Tobias Wiesner. Auch zwei Abteilungsleiter seien mit diesem Wunsch an ihn herangetreten. Gerade zur Mitgliederversammlung kommen üblicherweise viele ältere Mitglieder zusammen – nach heutigem Stand sind sie besonders bei einer Infektion mit dem neuartigen Virus betroffen. Ein neuer Termin soll nun im Vorstand abgestimmt und dann den Mitgliedern mitgeteilt werden, so zweiter Vorsitzender Klaus Probst.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Rückblick auf die vergangene Saison, eine finanzielle Standortbestimmung sowie ein konzeptioneller Entwurf für die kommende Saison, fasst Probst zusammen. Außerdem sollten die weitere sportliche Entwicklung und die damit verbundenen Gebäudesanierungen beziehungsweise Erweiterungen diskutiert werden. Eingereichte Anträge bleiben in ihrer jetzigen Form gültig.

Einer, der sich monatelang auf die Jahreshauptversammlung vorbereitet hatte, ist Siegfried Schmid. Gerade rechtzeitig ist die von ihm federführend entwickelte „Vision 2022“ fertig geworden, die dem Verein den Weg in eine sichere Zukunft weisen soll. Für Freitagabend sei deshalb keineswegs eine „Generalabrechnung“ von seiner Seite geplant gewesen. „Ich habe angeboten, zu helfen“, sagt er stattdessen.

Dazu hatte er für alle Vereinsmitglieder in den vergangenen Wochen vier Workshops veranstaltet, die den neuen Weg weisen sollten. Dabei wurde er abschließend deutlich: Bei der Jahreshauptversammlung solle es entweder „um die Fortsetzung des, seit Jahren unter Vorstand Tobias Wiesner gegangenen Weges oder um eine „Kurskorrektur“ hin zu einem modernen, leistungsfähigen Verein, gehen.“ Die Fußballabteilung fordere dabei, „nicht länger durch den Vorsitzenden blockiert zu werden“, so heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wolle endlich mit der Sanierung ihres Vereinsheims beginnen können.

In diese Richtung geht auch Siegfried Schmid. Nicht minder deutlich fordert er in einem Antrag den Schritt zum „neuen Herz des TSV Steppach“ – einen neu gebauten Eingangsbereich mit Kraftraum, neuen WC-Anlagen und einer Theke, an der sich die TSV-Familie treffen könne. Seit Monaten schon streiten die beiden Lager innerhalb des TSV Steppach auch öffentlich um die richtige Ausrichtung des Vereins. Der hatte jahrelang mit der Stadt Neusäß um die Verteilung der Lasten auf beiden Seiten bei der Sanierung der Sporthalle gerungen, die vor einigen Monaten starten konnte.

Dabei geht es Schmid und Wiesner im Grunde um das selbe Ziel: den TSV Steppach durch ein vergrößertes, zeitgemäßes Angebot für neue Mitglieder attraktiver zu machen, etwa durch ein Angebot mit Kraftraum und individuellem Fitnesstraining. Während Siegfried Schmid mit der Vision 2022 den gerade stattfindenden Umbau der Sporthalle nutzen und gleichzeitig die Räumlichkeiten über der Gaststätte angehen und für den Sportbetrieb umbauen will, sieht Wiesner diese Angebote in einem Neubau statt des jetzigen Vereinsheims der Fußballabteilung. Das Ziel Schmids: keine neuen Schulden für den Verein und eine vernünftige Mitgliederzahl von 1700 bis 1800 Mitgliedern in den nächsten Jahren. Der Vereinsvorsitzende ist hingegen überzeugt, dass sich ein Neubau durch die Attraktivität für neue Mitglieder sehr gut finanzieren ließe.

Weil die Jahreshauptversammlung nun zunächst nicht stattfindet, können die Anträge aber noch nicht gestellt werden.

Themen folgen