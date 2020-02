27.02.2020

Tanzen mit Seepferdchen Tikki

Seit 2014 ist für die jungen Besucher im Titania in Neusäß einiges geboten. Die neue Sommershow ist geplant

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Das Erlebnis- und Freizeitbad Titania in Neusäß wird immer beliebter bei Badbesuchern und Saunagängern. Gerade in den vergangenen Weihnachtsferien erlebte die Wohlfühlstätte einen wahren Ansturm, sodass zeitweise gar ein Einlassstopp ausgesprochen werden musste. „Die ganze Anlage war schon immer attraktiv für alle Badbesucher, insbesondere auch für Familien“, erklärt Petra Voßiek, Marketingleiterin des Titania.

Dabei liegt die ständig steigende Beliebtheit des Neusässer Bades nicht zuletzt an den ständigen Verbesserungen der Infrastruktur und der verschiedenen Angebote. Was noch fehlte, war ein ansprechendes Betreuungsprogramm für Kinder. Seit 2014 betreuen und bespaßen Kinderbetreuer Jacques Bernard Ngom und Susanne Schreier, maßgeblich unterstützt von Seepferdchen Tikki, die jüngsten Wasserratten im Rahmen des Titania-Kinderclubs. Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren sind eingeladen, Abenteuer zu bestehen, auf Schatzsuche zu gehen und vor allem Spaß zu haben.

Dass dieses Angebot so gut angenommen wird, liegt nicht zuletzt an Kinderbetreuer Jacques Bernard Ngom. Der gebürtige Senegalese ist zusammen mit Susanne Schreier an vorderster Front verantwortlich für ein immer neues, immer wieder überraschendes Kinderprogramm. Genauso wie Kollege Patrice Rochlitz, der im Kostüm von Seepferdchen Tikki steckt. Wie Petra Voßiek bestätigt, lief das Kinderprogramm schnell und gut an. Inzwischen gehören zum Titania-Kinderclub 670 Kinder, die zu den regelmäßigen, alle zwei Monate stattfindenden großen Partys eingeladen werden. Das Kinderprogramm findet immer samstags drei Stunden lang statt. Dabei sind die Themen angelehnt an die Jahreszeiten, verschiedene Feste wie Ostern oder Weihnachten oder Schulanfang, Ferien oder Halloween. Zweimal im Jahr stehen größere Shows auf dem Programm. Für diese Themenfeste gibt sich das Team große Mühe, stellt die Musik zusammen, übt Choreografien ein und arbeitet an den Dekorationen. Eine große Show steht natürlich auch in diesem Jahr auf dem Programm: „König der Löwen“.

Mit zwölf Jahren allerdings müssen die Kinder ausscheiden. „Wir würden gerne noch etwas für Teenies im Alter von 14 und 15 Jahren anbieten“, sagt Voßiek. Doch sie weiß auch, dass es schwer ist, diesen Altersbereich abzudecken.

