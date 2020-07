11:07 Uhr

Technischer Defekt: Auto brennt in Bonstetten komplett aus

Wegen eines brennenden Autos mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend nach Bonstetten ausrücken.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Sonntag gegen 22 Uhr ein Auto bei Bonstetten komplett ausgebrannt.

Der Fahrer, ein 18-Jähriger, und sein 17-jähriger Beifahrer fuhre laut Polizei mit einem blauen BMW spazieren, als sie in der Bonstetter Kirchstraße plötzlich bemerkten, dass aus dem Bereich der Motorhaube Funken flogen. Die beiden hielten an und stiegen aus dem Fahrzeug. Schnell stand das Auto laut Polizei komplett in Flammen.

Feuerwehren aus Bonstetten und Adelsried rückten zum Autobrand an

Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Bonstetten und Adelsried löschten den Wagen. (kinp)

