Thierhaupten

11:30 Uhr

15 Bauplätze: Thierhauptener Baugebiet "Sonnenhang" wird erschlossen

Kurz vor der Vollendung der Erschließung steht in Thierhaupten das neue und in Bereichen der Öffentlichkeit auch umstrittene Baugebiet "Sonnenhang" im Norden der Neukirchener Breite.

Kurz vor der Vollendung der Erschließung steht in Thierhaupten das neue und in Bereichen der Öffentlichkeit auch umstrittene Baugebiet "Sonnenhang" im Norden der Neukirchener Breite. 15 Bauplätze zwischen 550 und 650 Quadratmetern stehen somit bald Bauwilligen zur Verfügung. Bevor es jedoch soweit ist, muss sich der Marktgemeinderat noch mit dem individuellen Vergabeverfahren beschäftigen, welches vor Kurzem auch in den Baugebieten "Weidener Breite II" und im Ortsteil Neukirchen "Kirschenweg" erstmals Anwendung und positive Resonanz gefunden hat.

