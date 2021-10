Als die Bhagwan-Sekte das Kloster von Thierhaupten kaufen wollte

Plus Fritz Hölzl, der frühere Bürgermeister von Thierhaupten, wird heute 80. Er bewahrte eines der ältesten bayerischen Klöster für die Nachwelt.

Wer Politik macht, der braucht Mut und ein klares Ziel vor Augen – dieser Ansicht ist Fritz Hölzl, der heute (8. Oktober) 80 Jahre alt wird. 18 Jahre hat er diese Einstellung als Bürgermeister von Thierhaupten gelebt. Im Kreistag war er fast 40 Jahre aktiv; 24 Jahre lang sogar als stellvertretender Landrat. Der Thierhauptener hat in dieser Zeit viele Vorhaben durchgebracht, unter anderem auch sein "Herzensprojekt".