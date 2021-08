Thierhaupten

vor 21 Min.

Auch Thierhaupten beschafft Luftreiniger für Klassenzimmer

Luftreinigungsgeräte sollen die Luft in Klassenzimmern frei von Viren halten. In Thierhaupten sollen Schule und Kindergarten damit ausgestattet werden.

Plus Neben der örtlichen Grundschule sollen die Außenstelle in Baar sowie die Kindergärten in Thierhaupten und Neukirchen mit Luftfiltern ausgestattet werden.

Von Laura Gastl

Luftreiniger für Schulen und Kindergärten - es handelt sich um ein derzeit umstrittenes und heiß diskutiertes Thema. Auch der Gemeinderat Thierhaupten hat sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung damit befasst und entschieden: Die Kommune schafft insgesamt 28 mobile Luftreiniger an. Zum Einsatz kommen sollen diese an der Grundschule Thierhaupten, der Außenstelle Baar, in der Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Thierhaupten sowie im Kindergarten in Neukirchen. Der Liefertermin ist noch vor Beginn des neuen Schuljahres angesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen