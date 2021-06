Thierhaupten

12:30 Uhr

Der neue Edeka-Supermarkt in Thierhaupten wird größer

Plus Wenn der alte Markt erst einmal abgerissen ist, wird an selber Stelle neu gebaut. Eröffnet werden soll Mitte 2022 von der neuen Inhaber-Familie Stoll.

Von Laura Gastl

Noch steht das Gebäude des ehemaligen Edeka-Marktes Schlicker in Thierhaupten. Doch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in der Baarer Straße stellen keine Kunden mehr ihre Autos ab. Hinter der gläsernen Eingangstür bleibt es dunkel. Das wird nicht so bleiben: An der Stelle, an der die Familie Schlicker 25 Jahre lang ihren Edeka führte, sollen nun größere und modernere Geschäftsflächen entstehen. Die neuen Inhaber heißen dann Stoll mit Nachnamen. Das haben sie vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen