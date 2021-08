Thierhaupten

19:00 Uhr

PFC in der Friedberger Ach: Koppelfischer wollen klagen

Durch drei Landkreise fließt die Friedberger Ach, bis sie in Neuburg in die Donau mündet.

Plus Immer noch sickert PFC am Fliegerhorst in Penzing ins Grundwasser und gelangt in die Friedberger Ach. Dies hat Auswirkungen auf den Fischbestand in Thierhaupten.

Von Matthias Schalla

Seit 1863 bereits bewirtschaften die Koppelfischer in Thierhaupten eine knapp acht Kilometer lange Strecke der Friedberger Ach. Helmut Ludl ist einer der insgesamt elf Personen, die das Fischereirecht für den Gewässerabschnitt haben. Den in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangenen Fischbestand haben die Männer gelernt zu akzeptieren. Seitdem wird mit entsprechenden Besatzmaßnahmen gegengesteuert. Doch dass jetzt vor dem Verzehr der verbliebenen Fische aufgrund einer zu hohen PFC-Belastung abgeraten wird, damit wollen sich die Koppelfischer nicht abfinden.

