Thierhaupten

06:30 Uhr

Schul-Umbau in Thierhaupten wird wohl doppelt so teuer wie geplant

Die Schule auf dem Kreuzberg in Thierhaupten. Bei dem Gebäudekomplex mit den roten Fenstern handelt es sich um den Neubau aus den Siebzigerjahren, der nun saniert werden soll.

Plus Weil die Kosten für den Schulumbau in Thierhaupten steigen, ist zunächst eines wichtig: Die Förderung durch den Staat muss stehen. Dafür gibt es jetzt Pläne.

Von Laura Gastl

Wie kann die Grundschule in Thierhaupten saniert und wie das Vorhaben finanziert werden? In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung stellte das Architekturbüro Endres und Tiefenbacher die aktuellen Pläne zum Raumkonzept vor. Konkret ging es um den hinteren, ursprünglich "neuen" Gebäudeteil der Schule, der in den Siebzigerjahren errichtet wurde. Das vordere und eigentlich ältere Gebäude wurde 1961 eingeweiht, hat aber bereits eine energetische Sanierung hinter sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

