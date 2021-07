Thierhaupten erhält Staatspreis für Flurbereinigung

Plus Mit ihrem Biotopverbund kann die Kommune ein Vorbild für andere Gemeinden sein. Der Hochwasserschutz ist hier schon seit über 20 Jahren ein Thema.

Über 50 Hektar neue Biotopräume, die sich entlang des Lechs erstrecken und von ortsansässigen Landwirten gepflegt werden – im Zuge der Flurneuordnung hat der Markt Thierhaupten gemeinsam mit der eigens gegründeten Teilnehmergemeinschaft III einen vernetzten und ökologisch wertvollen Flächenkorridor geschaffen. Dafür notwendig waren eine lange Projektlaufzeit, viele Gespräche und umfangreiche Erdbewegungen. Für die herausragenden Leistungen unter dem Motto "Artenvielfalt, Hochwasserschutz und Landwirtschaft im Einklang" wurden die Mitwirkenden bereits 2020 mit dem Staatspreis für Land- und Dorfentwicklung ausgezeichnet. Dotiert ist diese Ehrung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit 5000 Euro. Pandemiebedingt konnten die Urkunden erst jetzt feierlich im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters Thierhaupten überreicht werden.