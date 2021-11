Thierhauptens neuer Feuerwehrchef ist erst 25

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Thierhaupten wendet nach langer Suche drohende Führungskrise ab. Lukas Weidhüner ist der neue Kommandant.

Kommandantenwechsel bei der Feuerwehr Thierhaupten: Am Ende der gut besuchten Jahreshauptversammlung am Samstag war kollektives Durchatmen unter allen Anwesenden angesagt. Der 25-jährige Lukas Weidhüner stellte sich als neuer Kommandant für die Nachfolge von Stefan Malechowsky und Thomas Hauser zur Verfügung. Ein Problem allerdings bleibt.