vor 34 Min.

Tierfotografin Julia E. Rieger zeigt faszinierende Insekten

Plus Julia E. Rieger widmet sich seit einem Jahr der Makrofotografie von Spinnen, Käfern und Co. Das hat auch mit ihrer Kindheit und einem Schicksalsschlag zu tun.

Von Siegfried P. Rupprecht

Sie liebt die Magie der kleinen Details. Mit ihrer Makrofotografie entdeckt Julia E. Rieger aus dem Diedorfer Ortsteil Anhausen das Große im ganz Kleinen, zeigt mit ihren Kameras eine Welt, die mit dem bloßen Auge meist nicht sichtbar ist. Insekten haben es ihr besonders angetan. Ob Schmetterlinge, Ameisen, Fliegen, Bienen, Libellen oder Spinnen – sie fühlt sich als Verbündete, als Schützerin dieser Tiere.

Detailreich und faszinierend: Eine Fliege nascht Honig. Bild: Julia E. Rieger

„Jeder Käfer hat seinen eigenen Charakter“, verdeutlicht sie. Überhaupt seien Insekten Verwandlungskünstler. „Es sind kleine Tiere oft mit großer Leistung.“ Als Beispiel nennt sie die Springspinne. Ein Exemplar dieses Insekts hatte sie kürzlich auf ihrem Tisch entdeckt. Sofort war ihre Kamera bei der Hand. „Auf den fertigen Fotos erscheint das Motiv dann sehr groß“, erzählt sie. „Die Faszination liegt im Sehen von Dingen, die verborgen sind. Mir geht es darum, diese versteckte Schönheit darzustellen.“

Aber nicht nur die möglichst große Abbildung von Insekten in ihrem Lebensraum machen ihr viel Freude. Sie interessiert ebenso die Geschichte dazu. „Das erfordert oft große Recherche“, gesteht die 54-Jährige. So weiß sie, dass die Springspinne möglichst nah an ihr Opfer heranschleicht, bevor sie es anspringt und zubeißt. „Ehe das Tier abspringt, befestigt es einen Spinnfaden am Boden, quasi als Rettungsseil, damit es nicht abstürzt.“

Die Fotografin aus Anhausen weiß viel über die faszinierende Welt der Insekten

Julia E. Rieger – das E steht für Elke – hat viele solcher Episoden auf Lager. Beispielsweise die von der „luftschiffenden“ Kürbisspinne. „Sie reißt bei Gefahr ihren Hinterleib nach oben, schießt einen Spinnfaden in die Luft und lässt sich vom Wind unendlich weit tragen.“ Oder die Fotografin verweist auf das Schicksal der Stylopisierten Feldwespe. „Sie wird von einem Parasiten befallen, der sich im Leib der Wespe entwickelt und in der Lage ist, das Tier in seinem Wesen völlig zu verändern.“

Ihre Verbundenheit zu Insekten geht auf eine schwierige Kindheitssituation zurück. „Ich habe mir mit den Tierchen eine eigene Welt erschaffen, bin in Gestalt von Kellerasseln oder Fliegen geschlüpft, um damit im Traum meinen Fesseln zu entkommen“, berichtet sie ernst. Aber nicht nur an ihre Kindheit denkt sie mit Schrecken zurück. Ihre Leidenschaft gehörte dem Klettern in den Bergen. Doch dann ereilte sie eine schwere Lungenkrankheit. „Seitdem bin ich nicht mehr belastbar.“

Nach einer Krankheit stürzt sie sich in ihr Hobby

In dieser schwierigen Phase bekam sie vor einem Jahr von einem Freund ein professionelles Kamera-Equipment überlassen, unter anderem mit digitalen Spiegelreflexkameras, einer Nikon D850 und D7200. Mit Begeisterung stürzte sie sich in das neue Hobby. „Ich setzte mich mit der Technik auseinander, erarbeitete mir alle Details und baute mir virtuell einen Kreis von Gleichgesinnten auf, um Erfahrungen auszutauschen.“ Dabei sei ihr auch der „Traumflieger“-YouTube-Kanal von Stefan Groß und Olaf Craasmann sehr nützlich gewesen. Außer Frage stand, welcher Sparte der Naturfotografie sie sich hingezogen fühlte. Natürlich den Insekten.

Julia E. Rieger räumt ein, dass das Hobby sogar ihre Lebensphilosophie nachhaltig verändert habe. „Die Menschen sollen sich nicht so wichtig nehmen“, erläutert sie. „Auch im Tierreich spielen sich Dramen und Schicksale ab.“ Seit der Makrofotografie habe sie erkannt, dass sie lediglich ein Teil vom Ganzen sei. Mit ihrem Hobby ist sie auch zur Umweltschützerin geworden.

Auch Käfer haben Charakter, meint Julia Rieger. Hier hebt gerade ein Grünrüssler ab. Bild: Julia E. Rieger

„Meine Aufnahmen haben mir verdeutlicht, wie wichtig beispielsweise Blühstreifen und -flächen für die Artenvielfalt sind.“ Kleine Änderungen können am Ende Großes bewirken, vor allem, wenn viele Menschen mitmachen. Mit ihren Bildern will sie nicht nur den Zauber der kleinen Tierwelt zeigen und damit den Insekten mehr Aufmerksamkeit verleihen, sondern dem Betrachter auch Denkanstöße vermitteln. „Mein Appell lautet, niemandem ein Leid zuzufügen und eigene Verantwortung für Mensch und Tier zu übernehmen.“

Aber nicht nur bei der Fotografie ist sie mit Herzblut dabei. Seit Neuesten filmt Julia E. Rieger auch in Makro und hat einen YouTube-Kanal gegründet. „Noch sehr übersichtlich, aber bereits aussagekräftig“, meint sie stolz. Wichtig sei ihr, dass sie bei Foto- und Filmszenen die Tiere dort ablichtet, wo sie sich tatsächlich gerade aufhalten. „Die Tierwelt wird von mir an Ort und Stelle unmanipuliert und ohne Tricks aufgenommen“, erklärt sie.

Lesen Sie mehr dazu:





Themen folgen