Tierische Freundschaft: Ein Hausmeister und Gersthofens liebstes Huhn

Plus Lothar Berger kümmert sich an der Gersthofer Mozartschule um 15 Hühner, darunter McNugget, und einige Aquarien. Zu den Schülern hat er einen besonderen Draht.

Von Laura Gastl

Sommerferien: Auf den ersten Blick wirkt die Gersthofer Mozartschule wie ausgestorben, genau wie alle anderen Schulen in Bayern derzeit auch. Keine Schüler, die durch das Gebäude rennen, und kein Kinderlachen, das durch die Flure hallt. Da öffnet Hausmeister Lothar Berger die Tür zum Garten und McNugget kommt gackernd ins Schulhaus spaziert.

Die Henne McNugget lebt gemeinsam mit 14 Artgenossen auf dem Gelände der Mozartschule. Den Stall für den Hühnergarten hat Lothar Berger, der seit elf Jahren dort arbeitet, selbst gebaut und bekam dafür finanzielle Unterstützung vom Elternbeirat und der Stadt Gersthofen. Insgesamt sind es fünf verschiedene Rassen, um die sich der Hausmeister kümmert. Dass es bei den Hühnern genauso Rassen gibt wie bei Hunden oder Katzen, ist für die meisten Kinder neu. Dabei bringt jede Art ganz eigene Charaktereigenschaften mit sich.

Hausmeister Berger lehrt die Kinder der Gersthofer Mozartschule viel über Hühner

Ein ganz besonderes und „verrücktes Huhn“ sei dabei die zweieinhalbjährige McNugget: Sie lässt sich von den Grundschülern streicheln und tragen und kommt auch gerne mit in den Unterricht. Dann bringt Hausmeister Berger den Kindern viel Wissenswertes zu den Vögeln und ihren Eiern bei. Dabei sei ihm sehr wichtig, mit den Schülern ehrlich zu sein: Er lässt nicht aus, wenn ein Hahn aus dem Schul-Hühnergarten zum Schlachter kommt und macht den Kindern bewusst, wo das Fleisch herkommt, das sie essen – Huhn McNuggets Name kommt also nicht von ungefähr.

Wenn Lothar Berger auf einem Schulfest erzählt, interessieren sich auch die Erwachsenen dafür: Schon oft habe er erlebt, dass die Kinder längst spielen gegangen seien, während die Eltern noch immer im Hühnergarten stünden und über das Geflügel lernen, was sie noch gar nicht wussten. Um den Viertklässlern im vergangenen Schuljahr trotz Corona einen schönen Grundschulabschluss zu bereiten, hat Lothar Berger eigens einen Brutapparat ausgeliehen. Der Hintergrund: Seine Hühner wollten in diesem Jahr nicht selbst brüten. Zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien schlüpften dann doch noch einige Küken – aufregend für die Kinder und ein wichtiges Anliegen für Berger, denn: „Die Grundschulzeit vergisst man sein Leben lang nicht.“

Weitere Tiere sorgen für Leben an der Mozartschule

Neben den Hühnern sorgen auch noch andere Tiere für Leben an der Mozartschule. Auch, wenn die 215 Schüler einmal nicht da sind – Hausmeister Berger betreibt gleich mehrere Aquarien. Darin leben zum Beispiel Guppys, Schneckenbuntbarsche, Bitterlinge und Garnelen. Für die Nachzucht sorgt der Hausverwalter selbst. Sogar die mexikanische Molchart Axolotl konnte er bereits erfolgreich vermehren – für die Kinder besonders spannend, da das Aussehen der Lurche an Drachen erinnert.

Anhand der großen Vielfalt in Bergers Aquarien können die Schüler aber auch so einiges lernen. Der Hausmeister erzählt: „Ein Großteil der Kinder hat noch nie eine Landkarte gelesen. Anhand der Herkunft der Fische kann man ihnen die Länder und Kontinente viel besser nahebringen.“ Ergänzend dazu möchte der Gersthofer mit zahlreichen Pflanzen überall im Schulhaus die Natur näherbringen.

Abgesehen vom Lernfaktor der Aquarien hat der Hausverwalter aber auch schon eine beruhigende Wirkung auf die Schüler festgestellt. Habe sich ein Kind einmal verletzt und komme weinend in sein Büro gelaufen, schaue es häufig solange ins dortige Wasserbecken und beobachte die Fische, bis all die Tränen und der Schmerz vergessen seien. „Meine Tür steht immer offen“, betont Berger – zu den Kindern hat er einen sehr guten Draht.

In seiner Werkstatt tüftelt der Hausmeister an Projekten und Ideen

Aber ob das Betreiben so vieler Aquarien denn nicht viel Arbeit mit sich bringe? „Doch“, bestätigt Berger – allerdings nur, wenn man es so sehen wolle. Für ihn sei das Ganze eher ein Hobby, dem er gerne nachgehe. Auch, wenn seit einiger Zeit eine Sonderaufgabe hinzukommt: Vor einem Wasserwechsel muss das chlorhaltige Gersthofer Leitungswasser erst einmal gefiltert werden.

Muße für andere Dinge findet der Hausmeister trotzdem: In seiner Werkstatt im Keller arbeitet er an anderen Ideen und Projekten für die Kinder. Erst kürzlich fertig geworden ist ein „Sorgenfresser“ für das neue Schuljahr: Ein blau-weiß gestreiftes Männchen aus Holz, in dessen Mund die Schüler Briefe mit ihren Sorgen verschwinden lassen können.

