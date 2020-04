vor 20 Min.

Trauer um Rudolf Neugebauer

Ehemaliger Gemeinderat wurde 93

Große Trauer herrscht im Meitinger Ortsteil Erlingen. Rudolf Neugebauer senior, ein Stück Erlinger Ortsgeschichte, ist im Alter von 93 Jahren infolge einer Krankheit gestorben. Das Erlinger Urgestein kam im sudetenländischen Bennisch (Kreis Freudenthal) zur Welt. Nach seiner Lehrzeit zum Tischler wurde Rudolf Neugebauer im Jahre 1945, kurz vor Beendigung des Zweiten Weltkriegs, noch zur Wehrmacht eingezogen. Nach der Gefangenschaft führte sein Weg zu seinen Eltern, die inzwischen in Biberbach lebten. Im benachbarten Erlingen fand er in der damaligen Schreinerei Wasner eine Arbeitsstelle als Schreiner ehe er etwas später in der Schreinerei Stonner in Göggingen berufstätig wurde.

Im Februar 1952 heiratete er Theresia Reiner, vor drei Jahren konnten die beiden noch eiserne Hochzeit feiern. In Erlingen war Rudolf Neugebauer viele Jahre bis zur Eingemeindung nach Meitingen im Jahre 1972 als Gemeinderat tätig. Beim Bau des Erlinger Sport- und Schützenheims, beim Pfarrheimbau in Herbertshofen sowie bei der Errichtung der Erlinger St. Martinskapelle am Friedhof wirkte er kräftig mit.

Bereits im Jahre 1952 trat Rudolf Neugebauer in den Schützenverein „Unter uns“ Erlingen ein. Ehrenamtlich und mit großer Leidenschaft hatte er dort 22 Jahre lang mehrere Vorstandspositionen inne, darunter lange Jahre das Amt des Ersten Vorsitzenden. Im Verein war er Ehrenvorsitzender. (peh)