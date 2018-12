31.12.2018

Treffsichere Schützen

Beim Schlipsheimer Verein

Bei der Weihnachtsfeier der Schützen des UVF- Schlipsheim berichtete Schützenmeister Martin Weigl über die sportlichen Erfolge des Jahres 2018: Mit einem beachtenswerten zweiten Platz erzielten den größten Erfolg die Kleinkaliberschützen: Michael Reis, Hubert Assum, Peter Rittel und Martin Weigl in der zweiten Saison der Rundenwettkampfdisziplin KK-Sommerrunde.

Bei den Kleinkaliberschützen wurden Vereinsmeister in der Schützenklasse Claudia Dieminger und bei den Senioren Peter Rittel. Die Vereinsmeister in der Luftgewehr-Schützenklasse sind Sonja Rittel und mit der Luftpistole ihr Vater Peter Rittel. In der Luftgewehr Seniorenklasse aufgelegt musste Werner Brummer seinen Titel an Peter Rittel abgeben. Konkurrenzlos wurde in der Jugendklasse Markus Seitz Vereinsmeister. Peter Rittel konnte seinen Titel als Stadtmeister mit der Luftpistole erfolgreich verteidigen. (AL)

