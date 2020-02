07.02.2020

Umweltschutz und soziales Miteinander

Das sind die Ziele der Grünen in Adelsried

Die Grünen in Adelsriedsetzen sich für konsequenten Umweltschutz und das soziale Zusammenleben ein. Dies schließt sowohl lokale Konzepte für Klima- und Artenschutz, als auch innovative Ideen und frische Denkweisen der zukünftigen Verkehrs- und Energiepolitik für Adelsried und Kruichen ein.

Mit starken Kandidatinnen und Kandidaten wollen die Grünen der Gemeindepolitik in Adelsried neue Impulse geben und aktiv mitgestalten. Sie wollen konstruktiv mitwirken und dabei das Interesse der Bürger wahren. Konkret wollen sie die Möglichkeit eines Bürgerdialogs schaffen.

Die Ziele sind laut Programm eine familienfreundliche, zukunftsfähige Ortsentwicklung durch die Wiederbelebung des Ortskerns, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung, zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen, die Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr, der Vereine und Förderung des Ehrenamts, die gesicherte Betreuung unserer Kinder in Kita, Kiga und Schule sowie Maßnahmen für Jugend und Senioren. Außerdem haben die Grünen in Adelsried den Ausbau des Angebots im öffentlichen Nahverkehr und moderne Mobilitätskonzepte für mehr Lebensqualität in derGemeinde auf ihrer Agenda. (AL)

Themen folgen