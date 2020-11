vor 5 Min.

Unbekannte stehlen Katalysatoren in Gersthofen

Auf dem Werksgelände sägten die Täter dann nach Auskunft der Polizei vermutlich mit einem Akkuschrauber an vier Fahrzeugen am Unterboden die Katalysatoren heraus.

Diebe klettern in der Gersthofer Dieselstraße über den Zaun und machen sich auf dem Gelände eines Autohändlers ans Werk. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Auf Katalysatoren hatten es Diebe in Gersthofen abgesehen. Die Unbekannten kletterten zwischen Freitag und Dienstagmorgen, 6. und 10. November, über einen Zaun auf das Gelände eines Autohändlers an der Dieselstraße und machten sich ans Werk.

Auf dem Werksgelände sägten die Täter dann nach Auskunft der Polizei vermutlich mit einem Akkuschrauber an vier Fahrzeugen am Unterboden die Katalysatoren heraus und stahlen diese. Der Diebstahlschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

