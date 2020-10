10:30 Uhr

Unbekannter fährt gegen geparktes Auto in Biberbach und haut ab

Ein in Biberbach geparktes Auto wird von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Dann haut der Verursacher einfach ab. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mit seinem Auto ist ein unbekannter am Dienstag gegen einen in Biberbach geparkten Wagen gekracht. Wie die Polizei berichtet, war das beschädigte Auto zwischen 7.45 und 8.05 Uhr in der Heilig-Kreuz-Straße am Fahrbahnrand geparkt. In diesen zwanzig Minuten fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen vorne links gegen das abgestellte Auto.

Polizei Gersthofen sucht nach Hinweisen

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)

