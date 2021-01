11:14 Uhr

Unbekannter fährt in Gessertshausen in einen Koppelzaun

Ein Autofahrer beschädigt in Gessertshausen eine Umzäunung und fährt danach einfach davon. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Fahrerflucht.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Gessertshausen einen Koppelzaun beschädigt hat. Bislang hat sich der Verursacher nicht gemeldet.

Nach Auskunft der Polizei muss der Unfall zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, passiert sein. In diesem Zeitraum ist offenbar ein Autofahrer in den Koppelzaun in der Verlängerung der Bachwiesstraße gekracht. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Themen folgen