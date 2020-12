vor 21 Min.

Unbekannter klaut ein Moped aus einer Tiefgarage in Neusäß

Hatte es da etwa ein Nikolaus besonders eilig? Die Polizei meldet, dass in der Zeit vom 27. November bis zum Nikolaustag ein Moped aus einer Tiefgarage in Neusäß gestohlen wurde.

Ein Moped für 1800 Euro ist aus einer Tiefgarage in Neusäß gestohlen worden.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 27. November, und Sonntag, 6. Dezember, ein Moped in Neusäß geklaut. Laut Polizei stand das Moped der Marke Simson in einer Tiefgarage an der Marienbader Straße. Es hatte einen Wert von etwa 1800 Euro und war nicht zugelassen. (AL)

