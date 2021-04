Unbekannter verklebt ein Türschloss in Diedorf

Mit Sekundenkleber hat ein Unbekannter das Schloss an einer Kellertür in Diedorf verschmiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Einen üblen Streich gespielt hat ein Unbekannter am Montag mit den Bewohnern eines Anwesens in Diedorf. Die Tat muss laut Polizei irgendwann im Laufe des gesamten Tages passiert sein.

Der Unbekannte hatte die Kellertür in dem Anwesen am Rathausplatz in Diedorf mit einem Sekundenkleber verklebt. Der verursachte Sachschaden wird mit rund 200 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)