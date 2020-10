vor 16 Min.

Unbekannter zündet Motorroller am Bahnhof Westheim an

Der am Bahnhof Westheim geparkte Motorroller steht komplett in Flammen. Die Kriminalpolizei Augsburg geht von Brandstiftung aus.

Von Regine Kahl

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen am Bahnhof Westheim abgestellten Roller angezündet. Der in Flammen stehende Roller am Bahnsteig 1 wurde laut Polizei kurz vor Mitternacht entdeckt. Die Feuerwehr Westheim konnte den Brand schnell löschen.

Das Kleinkraftrad brannte komplett aus, außerdem wurde noch die Holzüberdachung des Bahnsteigs in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Kripo Augsburg geht aktuell von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/3233810 zu melden.

