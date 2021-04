Unfall auf A8 bei Neusäß: Vollsperrung Richtung Stuttgart

Ein Laster kracht auf der A8 bei Edenbergen gegen eine Betonschutzwand. Am Donnerstagvormittag ist die Strecke in Richtung Stuttgart nach dem Unfall gesperrt.

Vollsperrung auf der A8 in Richtung Stuttgart: Grund dafür ist ein Unfall zwischen Neusäß und Adelsried. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, krachte am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ein Lastwagen auf Grund eines technischen Defekts gegen eine Betonschutzwand. Der Unfall ereignete sich auf Höhe Edenbergen. Verletzt wurde niemand. Seither sind alle drei Spuren in Richtung Stuttgart gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen von der Autobahn geleitet.

Stau auf der A8 nach Unfall zwischen Neusäß und Adelsried

Nachdem der Laster gegen die Betonschutzwand krachte, verlor er eine Menge Diesel. Am Donnerstagvormittag sind die Rettungskräfte noch immer mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wird das noch bis etwa 11 Uhr dauern. Solange bleibt die Strecke gesperrt. Autofahrer werden geben, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (kinp)