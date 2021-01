vor 31 Min.

Unfallverursacherin fährt einfach weiter - wird aber beobachtet

Zeugen haben in Gersthofen eine Unfallflucht bemerkt. Die Fahrerin war eine Frau.

Deutlich vernehmbar gegen ein anderes Fahrzeug ist eine Unfallverursacherin in Gersthofen gefahren. Sie fuhr weg - wurde jedoch beobachtet.

Am Samstagabend, 23. Januar, kamen zwei Zeugen auf die Polizeiinspektion in Gersthofen und meldeten, dass sie kurz zuvor eine Unfallflucht beobachtet hätten. Die soll sich gegen 19.15 Uhr in der Zellerstraße vor der Hausnummer 14 abgespielt haben. Die Zeugen sahen dabei, wie ein Autofahrer mit seinem Wagen rückwärts gegen einen anderen geparkten Wagen stieß. Der Anstoß war deutlich zu hören. Anschließend fuhr der unfallverursachende Fahrer einfach weiter.

Beide Zeugen versuchten, durch Winken auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Bei dem Auto des Unfallverursachers handelt sich laut den Zeugen um einen schwarzen Audi A 1, der von einer Frau gesteuert wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (jah)

