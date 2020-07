21.07.2020

Urkunde für Engagement für Umwelt

Jens Walter (IHK, links) überreichte die Urkunde an den Umweltschutz-Verantwortlichen Markus Leirer.

Industriepark erhält Auszeichnung

282 bayerische Unternehmen, Organisationen und Institutionen sind nach Angaben der IHK Schwaben derzeit bei EMAS registriert. EMAS steht für „Eco Management and Audit Scheme“ – das ist das Umwelt-Auditsystem der Europäischen Union. Die Unternehmen übernehmen mit ihrer Teilnahme Verantwortung für die Umwelt und weisen das auch regelmäßig nach. Bereits seit Ende 2007 stellt sich die MVV Industriepark Gersthofen GmbH den strengen Regeln des Audit-Systems, dessen Registrierstelle für Bayerisch-Schwaben die IHK Schwaben ist. Dazu gehören zum Beispiel ein wirksames Umweltmanagementsystem, die regelmäßige Veröffentlichung einer Umwelterklärung sowie die Auditierung durch einen unabhängigen Umweltgutachter.

Nach erneut erfolgreicher Begutachtung konnte IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter die Urkunde an die MVV Industriepark Gersthofen GmbH überreichen. Ein Umweltmanagementsystem stelle einen nicht unerheblichen Aufwand für ein Unternehmen dar, aber letztlich habe man in den vergangenen Jahren an vielen Stellen davon profitiert und konnte die Umweltleistungen kontinuierlich verbessern. „Diese Chance nutzen wir gerne. Wir haben nur eine Umwelt und sollten sie deshalb nach Kräften schützen“, sagt Markus Leirer, Verantwortlicher für das Umweltmanagement. (AL)

