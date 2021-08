79-Jähriger erhält in Ustersbach einen Schockanruf

Mit weinerlicher Stimme erzählt die Anruferin, sie hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Nun würde sie dringend 20.000 Euro benötigen.

Erneut haben Unbekannte versucht, eine Seniorin mit einem Schockanruf um ihr Geld zu bringen. Die Anruferin erzählte mit weinerlicher Stimme von einem angeblichen Verkehrsunfall.

Betrüger versucht einen Senioren reinzulegen

Die 79-Jährige erhielt in Ustersbach laut Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr einen Anruf. Eine Frau am Telefon gab sich als Tochter der Seniorin aus und erzählte, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Person getötet worden sein soll. Nun würden die Polizei und die Staatsanwaltschaft angeblich eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro von ihr verlangen.

Mit weinerlicher Stimme wurde die 79-jährige gefragt, ob sie so viel Bargeld zuhause, auf der Bank oder in einem Schließfach hätte. Nachdem die 79-Jährige dies verneinte, beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch. Im gleichen Zeitraum kam es zu mehreren gleichgelagerten Anrufen, die zum Glück, soweit bekannt, alle nicht zum Erfolg führten.

