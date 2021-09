Polizei sucht nach Unfall mit Schulbus eine Autofahrerin

Zwar hatten sich ein Schulbusfahrer und eine Autofahrerin über einen kleinen Unfall kurz unterhalten. Jetzt wird die Frau dennoch gesucht.

Es war eigentlich nur ein kleiner Unfall: Am Freitag, 24.September, gegen 8 Uhr, fuhr ein 45 Jahre alter Schulbusfahrer mit seinem Bus auf der Hauptstraße in Ustersbach und bog in die Schulstraße vor dem dortigen Schulgelände ein. Dabei touchiert das Fahrzeug einen geparkten Wagen. Die vor Ort befindliche Autofahrerin und der Busfahrer unterhielten sich kurz über den Unfallhergang, konnten dabei aber keinen nennenswerten Schaden an beiden Fahrzeugen feststellen, so dass es zu keinem Personalienaustausch kam.

Der Unfall wurde dann vorsorglich, nachträglich vom Schulbusfahrer bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen gemeldet. Nun bittet die Polizei die bislang unbekannte Autofahrerin oder gegebenenfalls auch unbeteiligte Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch bei der PI Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. Bei dem angefahrenen Fahrzeug soll es sich um einen Audi, Avant, Kombi, handeln, so die Polizei. (jah)

