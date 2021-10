Unfall auf B300 nach Überholmanöver bei Ustersbach

Eine Autofahrerin will einen Traktor auf der B300 bei Ustersbach überholen. Doch sie übersieht ein anderes Auto und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall nach einem Überhalmanöver ist es am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der B300 bei Ustersbach gekommen. Laut Polizei wollte eine 68-Jährige mit ihrem Golf einen Traktor überholen. Doch beim Ausscheren soll sie einen Ford-Fahrer übersehen haben, der ebenfalls am Überholen war. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, eine Vollbremsung durchführen und nach links in das Bankett ausweichen. Zum Zusammenstoß kam es nicht, allerdings wurde neben einem Verkehrspfosten auch der Ford beschädigt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Golffahrerin fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiter und wurde an ihrer Wohnanschrift von der Polizei angetroffen. Sie erwartet einen Anzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. (kinp)