Ustersbach

22.05.2021

Ustersbach bekommt neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Geplant ist am Schmiedberg in Ustersbach die Unterbringung von rund 25 Asylbewohnern, bevorzugt Familien.

Plus Am Schmiedberg in Ustersbach ist die Unterbringung von rund 25 Personen geplant. Bevorzugt sollen dort Familien wohnen bis zur Entscheidung über den Asylantrag.

Von Siegfried P. Rupprecht

Das Wohngebäude am Schmiedberg 2 in Ustersbach hat nicht seine erste Nutzungsänderung hinter sich. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden immer wieder diverse Baugenehmigungen ausgesprochen. Nun erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu einer weiteren Änderung.

Themen folgen