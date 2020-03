vor 44 Min.

Ustersbach erhöht Kita-Gebühren

Der Rat erhöht die Elternbeiträge um sechs Prozent. Warum sich für die meisten Buchungszeiten nichts ändert. Ein geplanter Anbau an der Alten Schule sorgt für Diskussionen

Von Siegfried P. Rupprecht

Mit gänzlich unterschiedlichen Themen musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befassen. Neben zwei Bauanträgen standen unter anderem der Beschaffungsantrag der freiwilligen Feuerwehr und die Kindergartenbeiträge für das kommende Betreuungsjahr auf der Tagesordnung. Bei Letzterem stimmte der Gemeinderat einstimmig einer Anpassung um sechs Prozent zu.

Ausgangspunkt dazu war das Kita-Zentrum St. Simpert. Sie verwaltet die Katholische Kindertageseinrichtung St. Fridolin an der Eisbühlstraße für die örtliche Kirchenstiftung. Dadurch ist es auch für den Einzug der Elternbeiträge und letztlich für die Bestimmung der Höhe zuständig. Doch das Kita-Zentrum wollte, wie es mitteilte, die Festsetzung der Elternbeiträge im Einvernehmen mit der Gemeinde treffen. Weiter verwies es darauf, dass es eine Beitragsanpassung aufgrund des vorhandenen Tarifabschlusses und der Entwicklung in den Sachkosten für angemessen halte. Zu diesem Ergebnis kam auch der Gemeinderat. Nicht zuletzt, weil die derzeitigen monatlichen Elternbeiträge zuletzt zum September 2018 angepasst wurden. So beträgt derzeit beispielsweise eine Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden 87 Euro und für acht bis neun Stunden 102 Euro.

Ab dem Jahr, in dem ein Kind drei Jahrs alt wird, erhalten die Eltern seit April 2019 einen monatlichen Zuschuss von maximal 100 Euro vom Freistaat. Für Krippenkinder kann ebenfalls ein Zuschuss in gleicher Höhe beantragt werden. Hierbei darf jedoch eine jährliche Einkommensgrenze von 60000 Euro pro Haushalt nicht überschritten werden. Für die Hortbetreuung gibt es dagegen momentan keine staatlichen Zuschüsse.

Bei einer Anpassung um sechs Prozent würden die überwiegenden Buchungskategorien unter 100 Euro bleiben und seien damit von der staatlichen Förderung gedeckt, argumentierten die Gemeinderäte.

Um Geld ging es auch beim Beschaffungsantrag der Ustersbacher Feuerwehr. Neben Ausrüstungsgegenstände wie Warnwesten, Maskentaschen, Atemschutzanzüge und Funkapparat verwies stellvertretender Kommandant Stefan Biber auch auf Kosten in Höhe von 3200 Euro für Lehrgänge und Schulungen. Enthalten war in seiner Auslistung zudem die vom Gemeinderat bereits genehmigte neue Tragkraftspritze.

Der gesamte Kostenrahmen betrug knapp 20400 (Vorjahr: rund 27900) Euro. Das Gremium einigte sich darüber hinaus einstimmig, einen Defibrillator bis maximal 3500 Euro zu beschaffen. Das Gerät soll öffentlich am Feuerwehrhaus zugänglich sein.

Diskussionen löste dagegen die formlose Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses an der Ustersbacher Hauptstraße aus. Hintergrund: Das Doppelhaus soll an die sich im Gemeindebesitz befindliche Alte Schule angebaut werden. Dazu müsste die bisherige notariell vereinbarte Abstandsfläche in einer Tiefe von drei Metern gelöscht sowie die Fenster des Treppenhauses der Alten Schule zugemauert und die Öffnungen in der Brandwand geschlossen werden.

Die Gemeinderatsmitglieder Thomas Kögel und Andrea Braun sahen in dem Anbau eine nicht mehr rückgängig zu machende Faktenschaffung. Beide argumentierten, dass nicht feststehe, was mit der Alten Schule in naher Zukunft geschehen soll. Bürgermeister Willi Reiter sah auch eine Problematik beim dann fehlenden Tageslicht im großen Treppenhaus. Alles in allem verweigerte das Gremium schließlich dem Projekt sein gemeindliches Einvernehmen.

Nichts im Wege steht dagegen mehr dem Neubau eines 40 Meter hohen Mobilfunkmastes in Mödishofen. Der Bauherr, die Regionalvertretung der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG) in München, hat zwischenzeitlich den von der Gemeinde geforderten Wegebenutzungs- und Leitungsrechtsvertrag abgeschlossen. Die Zustimmung zum Bau der Funkübertragungsstelle erfolgte mit einer Gegenstimme.

