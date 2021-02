vor 18 Min.

Verbindungsstraße zum Autobahnanschluss Neusäß wird saniert

Plus Im Sommer erneuert der Autobahnbetreiber Pansuevia die Straßendecke bei der A8-Anschlussstelle. Die Städte Neusäß und Gersthofen schließen sich an und sanieren die Verbindungsstraße zwischen Neusäß und Hirblingen.

Von Gerald Lindner

An der nördlichen Zufahrtsrampe der A8-Anschlussstelle Neusäß soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Gleichzeitig planen die Städte Gersthofen und Neusäß einen Deckenbau zwischen den beiden Kreisverkehren nördlich und südlich der Autobahn während der geplanten Vollsperrung der Anschlussstelle. Für diese Maßnahme müssen nach Angaben der Bauverwaltung im Bauausschuss circa 120.000 Euro veranschlagt werden. Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten am Ende der Sommerferien in den ersten beiden Septemberwochen stattfinden, um sich nicht mit Bauarbeiten des Staatlichen Bauamts an der B17 auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West zu überschneiden. Hier werden in beiden Richtungen durchgehende Verflechtungsstreifen errichtet, sodass die Autos besser ein- und ausscheren können. Die Arbeiten sollen hier vor allem nachts im August stattfinden, weil dann wegen der Ferien weniger Berufsverkehr nach Augsburg unterwegs ist.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) wies daraufhin, dass es wegen der kurzen Abfahrtsrampen und des starken Verkehrs der Verbindungsstraße Hirblingen-Neusäß immer wieder zu Rückstaus bis auf die Autobahn komme. Beispielsweise müssten Autofahrer aus Richtung München, die links Richtung Hirblingen abbiegen wollen, oftmals lange warten, bis der Weg frei ist. "Hier sollte man prüfen, ob eine Ampel oder eine Einfädelspur helfen könnte."

Ab April Bauarbeiten an der Anschlussstelle Augsburg-West

Doch auch das Staatliche Bauamt plant Bauarbeiten, und zwar bereits im Frühjahr. Ab April soll dort der offenporige Asphalt ("Flüsterasphalt") auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West erneuert werden. Zuerst wird voraussichtlich ab 19. April die Fahrtrichtung München bearbeitet. Der Verkehr wird währenddessen einstreifig an den Fahrbahnrand der A8 gelegt. In einer weiteren Bauphase wird der Verkehr einstreifig in den Mittelstreifen gelegt. In dieser Phase müssen Anfang Mai die beiden Zufahrtsäste von der B2/B17 auf die Autobahn in Richtung München gesperrt werden. Die beiden Ausfahrtsäste aus Richtung Stuttgart auf die B2/B17 in Richtung Süden und Norden bleiben offen.

Danach wird etwa ab 10. Mai die Fahrtrichtung Stuttgart bearbeitet. Hier wird der Verkehr in der ersten Unterphase - etwa ab 10. Mai - ebenfalls einstreifig an den Fahrbahnrand gelegt. Als nächster Schritt wird etwa ab 24. Mai der Verkehr an den Mittelstreifen gelegt. Die Anschlussstelle Augsburg-West ist aus Richtung München voll gesperrt. Von beiden Fahrtrichtungen der B2/B17 aus kann auf der Autobahn in Richtung Stuttgart aufgefahren werden.

