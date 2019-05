Verbraucherschutz: Hygiene-Smileys für alle?

Mit dem Verbraucherinformationsgesetz hat jeder einen Anspruch auf mehr Informationen und schnellere Auskünfte.

Jeder kann jetzt erfahren, wie es um die Sauberkeit an der Fleischtheke im Supermarkt bestellt ist, ob der Bäcker die vorgeschriebene Kennzeichnung bei seinen Brot- und Backwaren einhält oder wie es um die Hygiene im Restaurant um die Ecke steht. Das schafft endlich Transparenz und damit auch Glaubwürdigkeit, die gerade bei Lebensmitteln so wichtig ist. Trotzdem schießt das neue Gesetz am Ziel vorbei.

Im Augenblick werden auf den Verbraucherportalen im Internet nur diejenigen Prüfberichte veröffentlicht, die angefragt wurden. Das kommt freilich einem Online-Pranger gleich – denn nur wenige Verbraucher werden sich die Mühe machen und tatsächlich jede Zeile des Berichts aufmerksam lesen. Viel wahrscheinlicher ist eine Vorverurteilung. Fairer wäre deshalb ein verpflichtender Hinweis, der für für alle Betriebe gilt, die mit Lebensmitteln arbeiten.

So wie in Dänemark: Dort hängen sichtbar an der Ladentür oder im Schaufenster Smileys. Grinst er, ist alles gut. Lacht er verhalten, dann gab es kleine Hygiene-Mängel. Schaut er traurig, ging es um Schlampereien, für die es mindestens eine Geldstrafe gab. Die Praxis zeigt: Schon wenige Jahre nach der Einführung 2002 hat sich die Quote der beanstandeten Betriebe halbiert.

