Verbrauchertipps zum Umgang mit PC & Co

Stadtbibliothek Gersthofen setzt ihre kostenlose Veranstaltungsreihe fort

Nützliche Tipps für den Alltag und seine Herausforderungen: An den Verbraucherbildungsnachmittagen in der Stadtbibliothek Gersthofen bekommen die Besucher jeweils am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr individuell, persönlich und kostenfrei fundierte Antworten und praktische Hilfestellung auf zahlreiche Verbraucherfragen wie zum Beispiel: Datenschutz, Versicherungen, Internet und allgemeine Verbraucherfragen. Mehrere Themenblöcke in Beziehung zum Internet wurden ausgesucht:

Mit Spaß und Sicherheit das Smartphone und Tablet nutzen: 23. Mai „Datenschutz und Urheberrecht in Facebook, Instagram und Co.“. 6. Juni „Daten wie zum Beispiel Bilder vom Smartphone auf Computer oder Cloud sichern“.

Mit Spaß und Sicherheit den Computer zum Internet-Surfen nutzen: 27. Juni Basis-Sicherheits-Einstellungen am Computer. 4. Juli Einstellungen am Internet-Browser I. 11. Juli Einstellungen am Internet-Browser II. 18. Juli Webseiten auf Seriosität überprüfen.

Mit Spaß und Sicherheit im Internet einkaufen und buchen: 19. September „Personalisierte Werbung im Internet – Fluch oder Segen?“. 26. September Online-Händler im Vergleich inklusive Kundenbewertungen. 10. Oktober „Buchungsportale“. 17. Oktober Online-Shopping mit dem Computer. 24. Oktober Einkaufen über Apps am Smartphone oder Tablet. 7. November „Selbst Verkaufen über zum Beispiel Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen.

Finanzen im Griff – analog und digital: 14. November Sparen im Alltag. 21. November Preisvergleichsportale. 28. November Haushaltsbuch führen – per Hand oder digital. 5. Dezember „Versicherungsberater als App – der neue Trend?“. 12. Dezember „Kostenlose Apps – gehen wir wirklich keine Verpflichtung ein?“. 19. Dezember Online-Banking und Bezahlen im Internet. (AL, Foto: Fotolia)

