Verdiente Ehrungen beim Sportverein in Emersacker

Herausragende Sportler werden geehrt. Lediglich bei den Tennisspielern wird der Trainingsfleiß angemahnt

Der Saal des Sportheimes war bei der Weihnachtsfeier bis auf den letzten Platz besetzt. Der Vorsitzende Manfred Gerblinger konnte sichtlich erfreut die vielen Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen.

Begeisterung war auch bei allen Anwesenden über die sportlichen Erfolge aller Abteilungen spürbar. Eine Kleinbesetzung des Musikvereins Emersacker sorgte mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern für die entsprechende festliche Stimmung. Eine Weihnachtsgeschichte wurde von Hildegard Kloss vorgetragen.

Die verwies bereits auf die Anspannungen, die beim Umtausch der Geschenke nach dem Fest herrschen. Ganz still wurde es im Saal, als der Baritonsänger Yong Cho das „Stille Nacht“ zuerst in koreanischer Sprache und dann auf Deutsch sang.

Der Nikolaus (Martin Spengler) hatte nach so einem erfolgreichen Sportlerjahr auch jede Menge Lob zu verteilen: Herausragend sind die Fußballer, die bereits das zweite Jahr gute Tabellenplätze in der Kreisklasse belegen. Lediglich bei der Tennisabteilung wurde der Trainingsfleiß angemahnt. Viel Beifall und Anerkennung erhielt die Vorstandschaft mit Manfred Gerblinger an der Spitze sowie das Küchenteam mit ihrer Chefin Waltraud Gerblinger.

Auch die Theatergruppe glänzte mit ihren gut besuchten Aufführungen. Bürgermeister Michael Müller gratulierte zu diesen herausragenden sportlichen Erfolgen und freute sich, dass der FCE ein glänzendes Aushängeschild der Gemeinde sei.

