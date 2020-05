00:32 Uhr

Verein fährt nicht nach Bonchamp

Auch Treffen von Jugendlichen abgesagt

Wie die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Diedorf, Angelika Papsch, mitteilt, muss die vom 21. bis 24. Mai geplante Erwachsenenfahrt nach Frankreich aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Auch der vom 31. Juli bis zum 7. August vorgesehene Jugendaustausch werde abgesagt.

„Das ist schon sehr schade“, sagt Angelika Papsch, „denn das wäre jetzt der dritte trinationale Austausch mit Jugendlichen aus den Partnergemeinden Bonchamp in Frankreich und Bernatice in Tschechien gewesen“. Nach Treffen in Diedorf (2018) und Bonchamp (2019) hätte nun die Reise zum ersten Mal nach Bernartice in Tschechien geführt, worauf die Jugendlichen schon sehr gespannt gewesen seien. Nun muss alles auf 2021 verschoben werden. „Hoffentlich klappt es dann wenigstens im nächsten Jahr mit unserem 30-jährigen Vereinsjubiläum“, so der Wunsch der Vorsitzenden. (chin)

