19.09.2019

Vernissage und Ausstellung im Rathaus

Landschaftsmalereien von Andreas Decke werden ausgestellt

In der Landschaftsmalerei von Andreas Decke wird das Verhalten der Farbigkeit im Zusammenspiel von Form, Licht und ihrem atmosphärischen Umfeld konzentriert behandelt. In Farbwertigkeit und Pinselstruktur erfahren alle Bildelemente in den Gemälden von Andreas Decke eine Gleichbehandlung. Andreas Decke wurde in Würzburg geboren, lebt und arbeitet seit 1996 in Zusmarshausen. Unter anderem wurde der Künstler mit dem Debutantenpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (1999), dem Kunstpreis des Landkreises Augsburg (2007) und dem Magnus Remy Kunstpreis (2012) ausgezeichnet.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Dienstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr im Rathaus Zusmarshausen statt. Zu sehen ist die Ausstellung vom 1. Oktober bis einschließlich 25. Oktober während der Öffnungszeiten des Rathauses. (AL)

Themen Folgen