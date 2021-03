Virensuche im Abwasser: In Meitingen sind Corona-Detektive am Werk

Plus Der Markt Meitingen fahndet im Abwasser seiner Schulen und Kindergärten nach dem Corona-Virus. An der Mittelschule hatte die ungewöhnliche Testmethode schon Erfolg.

Während sich die Entwicklung einer Corona-Teststrategie in Schulen und Kindergärten noch immer sehr schwierig gestaltet, scheint man in Meitingen auf einem richtigen Weg zu sein. In der Marktgemeinde mit rund 12.000 Einwohnern werden seit dem 15. März in Eigeninitiative Proben aus den Abwasserabläufen der Schulen und Kindergärten entnommen. Als Bildungsstandort mit Zentralfunktion erhofft man sich, auf diese Weise Rückstände von Corona-Viren in den betroffenen Einrichtungen frühzeitig nachweisen zu können, um so noch vor dem eigentlichen Ausbruch der Krankheit in der jeweiligen Einrichtung Eindämmungsmaßnahmen treffen zu können. Und das ungewöhnliche Verfahren hatte schon Erfolg.

Mittelschule Meitingen, Abwasser der Mittelschule Meitingen wird auf Corona Viren untersucht / Covid 19 / im Bild Abwassermeister Norbert Uhl. Bild: Marcus Merk

Durch die Kontrollen wurde ein Corona-Fall an der Mittelschule Meitingen entdeckt

Schon nach wenigen Tagen der Aktion lieferte eine Probe in der Mittelschule Hinweise, dass das Coronavirus im Schulhaus vorhanden sei. Daraufhin wurden 214 von 250 anwesenden Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte von Mitarbeitern des Roten Kreuzes getestet und es stellte sich tatsächlich ein positiver Befund heraus. Ob sich der Schnelltest durch die PCR-Testung bestätigt hat, ist nicht bekannt. "Der Fall wäre wohl nicht aufgefallen, denn das betroffene Kind hatte keine Symptome gezeigt", so Schulleiter Peter Reitmeir.

Inzwischen konnte nachträglich noch ein zweiter Corona-Fall festgestellt werden. Im Meitinger Kindergarten wurde ein Kind positiv getestet. Unmittelbar darauf fiel auch die Abwasserprobe positiv aus. "Die Gruppe ist in Quarantäne, der Rest getestet", so Bürgermeister Michael Higl.

Tief im Revisonsschacht wird das Abwasser gestaut und mittels eines Schlauches die Probe entbommen, die dann auf Coronaviren untersucht wird. Bild: Marcus Merk

Der Meitinger Abwassermeister hatte die Idee für die Corona-Tests

Ins Rollen gebracht hatte die in der Region bisher einzigartige Aktion Norbert Uhl. Der Abwassermeister in der Kläranlage Meitingen hatte von einem ähnlichen Monitoring in einer Kläranlage im belgischen Antwerpen gelesen. "Ich habe mir gedacht, dass sich das doch auch mit einzelnen Gebäuden machen lassen müsste", so Uhl, der mit seinem Vorschlag bei Bürgermeister Michael Higl offene Türen einriss. Der gesteht: "Ich habe es zunächst nicht wirklich geglaubt und erst mal geschluckt, als es dann einen positiven Fall gab." In Kooperation mit dem Landkreis Augsburg und in enger Absprache mit Landrat Martin Sailer wurde neben den Meitinger Schulen auch die Dr.-Max-Josef-Metzger Realschule Meitingen mit einbezogen.

Mittlerweile steht das Telefon des Gemeindeoberhauptes nicht mehr still. In vielen anderen Städten ist das Meitinger Modell auf großes Interesse gestoßen. "Der Markt Meitingen nimmt mit diesem Pilotprojekt eine Vorreiterrolle im Freistaat Bayern ein. Deutschlandweit haben bisher unseres Wissens nach nur größere Städte/Landkreise ihr Abwasser testweise auf Covid-19-Rückstände überprüfen lassen", so Higl. "Das könnte man gezielt auch in Seniorenheimen, größeren Unternehmen oder ganzen Stadtvierteln machen", ist sich Norbert Uhl sicher.

Eine Schutzausrüstung ist für die Probenentnahme aus dem Meitinger Abwasser nicht nötig

Wie funktioniert nun die Probenentnahme. Norbert Uhl öffnet den Deckel des Revisionsschachts auf dem Grundstück. Dann wird ein Schlauch nach unten gelegt, mit dem ein automatischer Probenehmer während der0 Schulbetrieb läuft alle fünf Minuten 50 Milliliter eines Gemischs aus flüssigen und festen Stoffen zieht. "Dazu muss im Kanal ein kleiner Rückstau veranlasst werden", erklärt Uhl.

Das kann ohne spezielle Corona-Schutzausrüstung erfolgen. "Es ist normal, dass man mit Handschuhen, Brille sowie Nasen-Mund-Bedeckung mit Abwasser umgeht", so Uhl. 400 Milliliter bilden eine Mischprobe, die dann im Labor untersucht wird. Dort wurden in bisher 14 Proben in zwölf keine SARS-CoV-2RNA nachgewiesen.

Bei zwei Tests hat sich die Maßnahme, für die der Markt 10.000 Euro Eigenanteil aufgewendet hat, bewährt. "Der Vorteil liegt darin, dass mit einer einzelnen Probe eine größere Personenzahl einbezogen werden kann und bei einer Auffälligkeit dem Ergebnis nachgegangen werden kann", sagt Michael Higl.

Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen soll das Abwasser-Monitoring nach den Osterferien fortgesetzt werden. Wie es nach den Ferien weitergeht, ist abhängig vom Inzidenzwert im Landkreis Augsburg. Dort trat am Donnerstag die Notbremse in Kraft.

Lesen Sie mehr: