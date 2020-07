10:44 Uhr

Völlig betrunken: 61-Jähriger fährt mit drei Promille durch Diedorf

Völlig betrunken war am Sonntag ein Mann in Diedorf mit seinem Auto unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille.

Offenbar konnte der Mann kaum noch geradeaus laufen. Weil er sich an einer Tankstelle noch mehr Bier kaufen wollte, rief ein Zeuge die Polizei.

Völlig betrunken ist ein 61-Jähriger in Diedorf mit seinem Auto gefahren. Laut Polizei fiel der Mann in einer Tankstelle auf, weil er kaum mehr geradeaus laufen konnte. In der Tankstelle kaufte der 61-Jährige noch einen Six-Pack Bier. Deshalb wurde er von einem Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Zeuge hält den Betrunkenen an Diedorfer Tankstelle fest

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 3 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann sofort abgeben, außerdem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. (kinp)

Themen folgen