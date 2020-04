vor 17 Min.

Volkshochschule Augsburger Land: Weitere Kurse fallen aus

Im Augsburger Land fallen alle Veranstaltungen an der Volkshochschule zunächst bis 10. Mai aus. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Von Gerald Lindner

Auch Weiterbildung wird in Zeiten der Ausgangseinschränkungen schwieriger: Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch Covid-19 und den hiermit einhergehenden Einschränkungen werden alle Veranstaltungen der Volkshochschule (Vhs) Augsburger Land, die bis einschließlich Sonntag, 10. Mai, stattgefunden hätten, für das aktuelle Frühjahrs-/Sommersemester abgesagt beziehungsweise vorzeitig beendet.

„Für diese Kurse werden den Teilnehmern gezahlte Kursgebühren anteilig zurückerstattet“, erklärt Vhs-Leiterin Christa Steinhart. Für Kurse, die nach ursprünglicher Planung über den 11. Mai hinausgehen, weiß die Vhs derzeit nicht, ob es möglich ist, diese wieder aufzunehmen. „Die Teilnehmer werden benachrichtigt, sobald hierüber Informationen vorliegen.“ Die Vhs Augsburger Land ist bisher bereits stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. „Wir hatten für dieses Semester circa 1500 Kurse im Angebot, 500 davon mussten wir bis jetzt schon absagen“, sagt Christa Steinhart.

Corona: Eine große finanzielle Herausforderung

Dieser massive Einschnitt in das Programmangebot bedeutet für die Volkshochschule letztendlich auch eine große finanzielle Herausforderung: „Denn wir müssen bereits bezahlte Kursgebühren anteilig oder ganz wieder zurückzahlen.“ Das Problem: „Wir müssen 50 Prozent unseres Etats selbst über die jeweiligen Teilnehmergebühren finanzieren.“ Den Rest erhält die Bildungseinrichtung in Form von Zuschüssen. „Davon wiederum übernimmt der Landkreis Augsburg den größten Anteil in einer Höhe von 34 Prozent“, so die Volkshochschulleiterin weiter.

Der Rest der Zuschüsse komme aus verschiedenen anderen Töpfen. Insgesamt liegt das Haushaltsvolumen der Vhs Augsburger Land in jedem Jahr bei circa 2,3 Millionen Euro. Wenn jetzt aber durch die unvermeidlichen zahlreichen Absagen Kursgebühren in hoher Zahl wegbrechen, belaste es den Etat der Bildungseinrichtung selbstverständlich gewaltig.

Volkshochschule Augsburger Land: Planungen sind schwierig

Auch die derzeit laufenden Planungen für das nächste Semester sind infolge der Corona-Krise durch eine Reihe von Unwägbarkeiten schwierig. Denn nach derzeitigem Stand ist es völlig ungewiss, wann die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder soweit gelockert werden können, dass ein Betrieb der Volkshochschulen ebenfalls wieder möglich ist.

Informationen darüber, wann die Vhs-Kurse wieder stattfinden können sowie eine Übersicht über interessante Online-Veranstaltungen findet man auf der Homepage www.vhs-augsburger-land.de.

