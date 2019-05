00:32 Uhr

Von sonnigen Gefilden über Glasnost zu den Highlands

Die drei Orchester des Musikvereins Fischach zeigen ihr Können

Von Karen Luible

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Fischach durften alle drei Orchester zeigen, welche Ergebnisse die intensive Arbeit der letzten Wochen gebracht hatte. In der Staudenlandhalle begrüßte erstmalig der neue Vorsitzende Maximilian Werner die Gäste. Er hatte erst vor Kurzem die Leitung von Andreas Thoma übernommen. Diesem dankte er für sein großes Engagement in den vergangenen sechs Jahren und überreichte ihm eine überdimensionale Schwimmbrezel und eine Jahreskarte für das Naturfreibad.

Musikalisch eröffnete die Schülerkapelle unter Dirigat von Alina Leutenmayr. Die jüngsten Musiker entführten ihr Publikum in sonnige Gefilde, zur Klapperschlange mit „Rattlesnake“ und nach Südafrika mit „Siyahamba“. „Eye of the Tiger“ bot einen Ausflug in die Welt des Films, erklärte Moderator Ansgar Fischer, bevor der „Sun Calypso“ an diesem kalten Tag wieder Wärme beschwor. Die Nachwuchsmusiker haben sich über die Jahre entwickelt. Kämpften sie anfangs noch um Rhythmen und Töne, so haben sie sich zu einem exakten und kultivierten Klangkörper gemausert. Danach hatte die Jugendkapelle ihren Auftritt.

Christoph Egge dirigierte und führte schon bei „Mission: Impossible“ sein Orchester akzentuiert und musikalisch. Dass sie auch auf Wettbewerbsniveau musizieren, bewiesen die Jugendlichen mit „La Storia“ von Jakob de Haan. Moderatorin Lisa Völk forderte das Publikum auf, kreativ eine eigene Geschichte zur Musik zu entwickeln.

Lyrisch sanft begann das Stück, dann forcierten die Bässe das Tempo, trieben nach vorne, alles dynamisch ausgearbeitet und voll jugendlicher Energie. Auch das folgende Stück „Glasnost“ stammt von de Haan – veröffentlicht unter einem Pseudonym. Wie vor Jahren der Ostblock, so werden hier Teile der russischen Hymne und Passagen aus Tschaikowskys „Nussknacker Suite“ rhythmisch und dynamisch aufgebrochen.

Kurz, konzentriert und gewaltig hatte das Große Blasorchester im zweiten Teil des Konzerts unter Bob Sibich übernommen und sich „energiegeladen“ – wie Moderatorin Beatrice Pöllmann sagte – Gehör verschafft. In die zeitlose Hügellandschaft im Norden der britischen Insel entführte „Hymn of the Highlands“. Klarinette, Fagott und Oboe singen vor der Fülle der Tuben, Schlagwerker bauen Spannung auf und Posaunen und Tenöre steigern das Werk ungestüm. Treten in allen Registern immer wieder exponierte Musiker auf, so bewiesen die Solisten Adrian Riendl (Waldhorn), Benjamin Völk (Flügelhorn) und Ilona Domberger (Tenorhorn) im zweiten Satz Nervenstärke. „Variazioni in blue“ leitete wieder Alina Leutenmayr.

Mathias Paun setzte mit seinem Fagott den markanten Kontrapunkt. Zur Zugabe hatten die Fischacher den Marsch „Königsklänge“ aufgelegt. So kamen noch einmal die Freunde der traditionellen Blasmusik auf ihre Kosten. Das war wohl die musikalische Einladung zum Volksfest, das von Mittwoch, 29. Mai, bis zum Sonntag, 2. Juni in Fischach stattfindet und vom Musikverein ausgerichtet wird.

